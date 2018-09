Announcing The Three Rs Music Program Team

Today Music Canada is proud to announce the Managing Director, Program Administrator, Artist Ambassador Lead, and Advisory Committee for The Three Rs Music Program.

The program will provide equitable access to quality music education by increasing the inventory of musical instruments in Ontario’s publicly funded schools, increasing public engagement in support of music education, and connecting students’ learning experience to various aspects of Canada’s dynamic music industry.

Sarah Hashem – Managing Director

Managing Director Sarah Hashem joins The Three Rs Music Program with ten years of experience at Futurpreneur Canada, where she was instrumental growing the entrepreneurship organization at a regional and then national level. She has extensive experience in program development and expansion, partnership development and management, and fundraising. In 2016, Canadian Business Magazine named Hashem a Change Agent in their listing of the top “innovators, upstarts, renegades and geniuses who are reinventing the way Canada does business.”

Bradley Powell – Program Administrator

Program Administrator Bradley Powell brings an extensive musical background to The Three Rs Music Program. He previously worked as Executive Director of the chamber orchestra Pronto Musica and his management experience also includes The Juilliard School, Carnegie Hall, and Sesame Street. Powell began his career as a tenured clarinetist in the Saskatoon Symphony, and continues to apply that practical knowledge as an educator. He recently served as an adjudicator for the Los Angeles Philharmonic’s 2018 National Take A Stand Festival, which is centered around equitable access to music education, and wrote two case studies on music-for-social-inclusion programs in Latin America which will be published in a journal later this year. He was chosen as one of 30 changemakers in classical music for the 2017 cohort of the Global Leaders Program.

“Sarah Hashem and Bradley Powell’s experience in non-profit business development and music program administration perfectly complement the strategic goals of The Three Rs Music Program. I am thrilled to announce they have joined our team, and I look forward to more exciting announcements as we work towards securing equitable access to music education in Ontario.” – Amy Terrill, Executive Vice President, Music Canada

“Bradley and I are both very passionate about the important role of music education in our curriculum and the many developmental, social and cognitive benefits it delivers. Working with incredible partners like The Ontario Music Educators’ Association, the Office of the Fire Marshal, and the Ontario Professional Firefighters Association, we’re excited to remove one of the barriers for young Ontarians who want to pick up an instrument.” – Sarah Hashem, Managing Director, The Three Rs Music Program

Eon Sinclair – Artist Ambassador Lead

Sinclair is a JUNO Award-winning bassist, entrepreneur, philanthropist and a founding member of the Canadian band Bedouin Soundclash. He is a committed advocate for youth and the arts with a specific interest in music education. Through consistent touring, he has built an extensive network of internationally-renowned artists, a majority of whom are based in Ontario.

As Artist Ambassador Lead, Sinclair will engage musicians from Ontario’s diverse communities to represent the program and advocate for music education. Artist Ambassadors will be active in creating awareness of the program and driving instrument donations, as well as performing and speaking at school events.

“My personal journey in music is a testament to the power of rescuing underutilized instruments and reuniting them with students who want to play. I started playing bass guitar when, at age 13, I unearthed the bass my Dad bought and buried in the basement years before I was born. Refurbishing the bass and taking it into my Grade 7 music class set me on a life course that has led to a career making music, and now this chance to create similar opportunities for the youth of today and tomorrow.” – Eon Sinclair, Artist Ambassador Lead, The Three Rs Music Program

The Three Rs Music Program Advisory Committee

The Advisory Committee will provide guidance on development and execution of The Three Rs Music Program and will serve as an inclusive forum to give voice to diverse constituencies in the music and education industries to identify issues or matters of interest. It is intended to reflect the dynamic and vibrant nature of Ontario’s music community, with members passionate about music education in the province.

The Three Rs Music Program Advisory Committee is:

Helen Coker, representing the Coalition for Music Education and Canadian Music Educators’ Associatio

Helen is a board member of the Coalition for Music Education, the current president of the CMEA and a longtime member of the OMEA. She teaches strings and instrumental music at Woodstock Collegiate Institute after recently holding the position of Learning Coordinator for the Arts for the Thames Valley District School Board.

Ian Campeau, Indigenous Advocate

Ian, also known as DJ NDN, is the co-founder and former member the music group A Tribe Called Red. Ian is Ojibwe, Anishinaabe from the Nippissing First Nation. He’s currently a speaker and advocate who combines art with activism to speak up about issues ranging from racism to oppression and mental health.

Joe Ferrari, Sony Music Canada

Joe is the Director of A&R at Sony Music Entertainment where he has worked since 2011. Joe has been spearheading Sony Music’s efforts in outreach to Attawapiskat with Sony artists and other members of the team to bring musical instruments to the region, with the broader goal of helping to provide access to programming and tools to invigorate indigenous youth through the arts. He has also helped to spearhead a sustainable food project in the region with Growing North.

Kristy Fletcher, MusiCounts

Kristy is the Executive Director of MusiCounts. Prior to joining MusiCounts in 2016, Kristy spent 20 years with Maple Leaf Sports & Entertainment. During her tenure she was instrumental in forming the Maple Leafs’ charitable arm, The Leaf Fund, raising millions of dollars to support children’s charities in Ontario.

Laura Lee Matthie, representing the Ontario Music Educators’ Association

Laura Lee was recently named the MusiCounts Music Teacher of the Year 2018. She has been an active member of the OMEA board of directors since 2004 and is currently the Treasurer. Laura Lee teaches Instrumental Music and Guitar Music at Orillia Secondary School to grades 9-12, is the Band Leader and Chamber Ensemble Coordinator & Director.

Vanessa Adora, Warner Music Canada

Vanessa is the digital account representative at Warner Music where she works specifically with Spotify Canada. Her expertise is in music marketing and digital strategy. Prior to working at Warner Music, Vanessa taught piano and served as an accompanist at The Regent Park School of Music. With a Bachelor of Music from the University of Western Ontario, she is passionate about accessible arts programs for adolescents.

Garvia Bailey, Broadcaster and Arts Journalist

Garvia Bailey is an award winning broadcaster, writer, arts journalist, moderator and speaker.

The former CBC radio and TV arts journalist and former host of Good Morning Toronto on JazzFM 91, has devoted herself to exploring the diversity of the arts, great storytelling and exposing emerging talent. In her 10 years with the CBC, she served as the host of a variety of radio programs, including Big City Small World, Canada Live and Radio 2 Top 20, as a columnist for Metro Morning and as a contributor at cbcmusic.ca, and CBC Television.

“I’m very proud to announce this talented team where Ontario’s music industry and music education community will converge and collaborate to bring a fresh and exciting experience for Ontario’s students. My sincere thanks go out to Helen, Ian, Joe, Kristy, Laura Lee, Vanessa and Garvia for volunteering their time and expertise to the success of the program.” – Sarah Hashem, Managing Director, The Three Rs Music Program.

The Three Rs Music Program prioritizes strengthening music education for underserved communities, particularly at-risk, Indigenous and other underrepresented communities.

To stay updated with the latest news from The Three Rs Music Program, including information on future community appeals and how schools can apply for instruments, please follow Music Canada Cares on Facebook .

Annonce de la composition de l’équipe du Programme musical des trois R

Music Canada est fière d’annoncer le nom de la directrice générale, de l’administrateur des programmes, du premier artiste ambassadeur et des membres du Comité consultatif du Programme musical des trois R.

Le programme aidera les élèves ontariens à bénéficier d’une éducation musicale de qualité en enrichissant l’inventaire d’instruments de musique des écoles financées par des fonds publics, en accentuant l’engagement du public à soutenir l’éducation musicale et en construisant des ponts entre l’apprentissage des élèves et divers aspects de l’industrie musicale dynamique du Canada.

Sarah Hashem, directrice générale

La directrice générale Sarah Hashem apporte au Programme musical des trois R dix années d’expérience au service de l’organisme à but non lucratif Futurpreneur Canada, dont elle a contribué à développer le volet entrepreneurial, d’abord au niveau régional, et ensuite au niveau national. Elle possède une vaste expérience dans les domaines du développement et de l’expansion des programmes, du développement et de la gestion des partenariats ainsi que des levées de fonds. Le magazine Canadian Business lui accordait en 2016 le titre d’Agente de changement dans son florilège des innovateurs, jeunes loups, rebelles et génies qui réinventent la façon dont le Canada mène ses affaires.

Bradley Powell, administrateur des programmes

L’administrateur des programmes Bradley Powell apporte une vaste expérience professionnelle au Programme musical des trois R. Ancien directeur exécutif de l’orchestre de chambre Pronto Musica, il a occupé des postes de gestion auprès de la Juilliard School, de Carnegie Hall et de Sesame Street. Ayant entamé sa carrière comme clarinettiste titulaire de l’Orchestre symphonique de Saskatoon, il continue de mettre à profit ses connaissances pratiques comme éducateur. Il a récemment fait partie du jury du National Take A Stand Festival 2018 du Los Angeles Philharmonic, événement centré sur l’accès équitable, et il a rédigé deux études de cas sur des programmes latino-américains d’inclusion sociale par la musique qui seront publiés dans un journal plus tard cette année. Il était l’un des 30 agents de changement de la cohorte 2017 du Global Leaders Program dans le domaine de la musique classique.

« L’expérience de Sarah Hashem et de Bradley Powell dans les domaines du développement des organismes à but non lucratif et de l’administration des programmes musicaux s’harmonise parfaitement avec les objectifs stratégiques du Programme musical des trois R. Je suis ravie d’annoncer qu’ils se sont joints à notre équipe, et j’aurai le plaisir d’annoncer d’autres nouvelles réjouissantes à mesure que nous continuerons d’assurer un accès équitable à l’éducation musicale en Ontario. » – Amy Terrill, vice-présidente directrice de Music Canada

« Bradley et moi sommes passionnés au plus haut point par l’importance du rôle que joue l’éducation musicale au sein de notre programme scolaire et par la multiplicité des bienfaits développementaux, sociaux et cognitifs produits par la musique. Grâce à notre collaboration avec nos incroyables partenaires de l’Ontario Music Educators’ Association, du Bureau du Commissaire des incendies et de l’Ontario Professional Firefighters Association, nous sommes heureux de pouvoir faire disparaître l’un des obstacles rencontrés par les jeunes Ontariens et Ontariennes qui veulent apprendre à jouer d’un instrument. » – Sarah Hashem, directrice générale, Programme musical des trois R

Eon Sinclair – premier artiste ambassadeur

Bassiste titulaire d’un JUNO, entrepreneur, philanthrope et membre fondateur du groupe canadien Bedouin Soundclash, Eon Sinclair est un ardent défenseur de l’accès des jeunes à l’apprentissage de tous les arts, et particulièrement à l’éducation musicale. Au fil d’innombrables tournées, il s’est constitué un vaste réseau d’artistes de renommée internationale dont la majorité vivent en Ontario.

Comme premier artiste ambassadeur du Programme musical des trois R, Eon Sinclair amènera des musiciens de diverses communautés ontariennes à représenter le programme et à promouvoir l’éducation musicale. Les artistes ambassadeurs auront la tâche de sensibiliser le public au Programme musical des trois R et de solliciter des dons d’instruments en plus de se produire et de prendre la parole dans le cadre d’événements scolaires.

« Mon parcours musical personnel illustre parfaitement ce qu’on peut réaliser en récupérant des instruments de musique sous-utilisés et en les réaffectant à des élèves qui veulent en jouer. J’ai commencé à jouer de la guitare basse à l’âge de 13 ans lorsque j’ai découvert la guitare que mon père avait achetée et rangée au sous-sol avant ma naissance. C’est parce que j’ai remis cet instrument en état et que je l’ai utilisé en 7e année dans la classe de musique que j’ai eu la chance de faire une carrière musicale, et j’ai maintenant l’occasion d’offrir la même chance aux jeunes d’aujourd’hui et de demain. » – Eon Sinclair, premier artiste ambassadeur, Programme musical des trois R

Comité consultatif du Programme musical des trois R

Regroupant des représentants d’une grande variété d’organisations musicales et éducatives, le Comité consultatif du Programme musical des trois R donnera des orientations concernant le développement et l’exécution du programme en mettant l’accent sur la diversité et l’inclusion. Il a pour mission de refléter le dynamisme de la communauté musicale ontarienne et le vif intérêt de ses membres pour l’éducation musicale aux quatre coins de la province.

Le Comité consultatif du Programme musical des trois R se compose des membres suivants :

Helen Coker, représentante de la Coalition pour l’éducation musicale et de l’Association canadienne des musiciens éducateurs

Membre du conseil d’administration de la Coalition pour l’éducation musicale, présidente de l’Association canadienne des musiciens éducateurs et membre de longue date de l’Ontario Music Educators’ Association, Helen Coker est professeure de musique pour instruments à cordes et de musique instrumentale au Woodstock Collegiate Institute. Elle a récemment occupé le poste de coordonnatrice de l’apprentissage des arts pour le Conseil scolaire de district de Thames Valley.

Ian Campeau, défenseur des causes autochtones

Ian Campeau, alias DJ NDN, est le cofondateur et un ancien membre du groupe musical A Tribe Called Red. Ojibwé du groupe des Anishinaabes de la Première nation de Nipissing, il donne des conférences et se porte à la défense des victimes du racisme, de l’oppression et des maladies mentales en combinant de pouvoir de l’art avec celui de l’activisme.

Joe Ferrari, de Sony Music Canada

Joe est directeur A&R chez Sony Music Entertainment, où il travaille depuis 2011. De concert avec des artistes de Sony et d’autres collaborateurs, il a été le fer de lance des efforts de Sony Music pour procurer des instruments de musique aux habitants de la nation éloignée d’Attawapiskat dans le but de contribuer à mettre à leur disposition des programmes de musique et des outils permettant d’énergiser les jeunes autochtones grâce à l’enseignement des arts. Joe a également aidé à mettre sur pied dans la région le projet alimentaire durable Growing North.

Kristy Fletcher, de MusiCompte

Kristy Fletcher est la directrice exécutive de MusiCompte, organisation à laquelle elle s’est jointe en 2016. Elle avait précédemment passé 20 ans chez Maple Leaf Sports & Entertainment, où elle a contribué à la formation de l’organisme de bienfaisance Leaf Fund et recueilli des dons pour une valeur de plusieurs millions au nom d’organismes caritatifs venant en aide aux enfants en Ontario.

Laura Lee Matthie, représentante de l’Ontario Music Educators’ Association

Titulaire du Prix MusiCompte du professeur de l’année 2018, Laura Lee Matthie siège depuis 2004 au conseil d’administration de l’Ontario Music Educators’ Association, dont elle est actuellement trésorière. Elle enseigne la musique instrumentale et la musique de guitare aux élèves de la 9e à la 12e année à l’école secondaire d’Orillia, et ce, en plus d’être coordonnatrice et chef d’orchestre de la fanfare et de l’ensemble de musique de chambre de l’école.

Vanessa Adora, de Warner Music Canada

Vanessa est chargée des comptes numériques chez Warner Music, où elle travaille spécifiquement avec Spotify Canada. Elle se spécialise en commercialisation de la musique et en stratégie numérique. Avant d’entrer chez Warner Music, elle a enseigné le piano et servi d’accompagnatrice à l’École de musique de Regent Park, à Toronto. Titulaire d’un baccalauréat en musique de l’Université Western Ontario, Vanessa se passionne pour les programmes d’enseignement des arts accessibles aux adolescents.

Garvia Bailey, narratrice et journaliste artistique à la radio et à la télévision

Garvia Bailey est une communicatrice, rédactrice, journaliste artistique, animatrice et conférencière primée.

Précédemment journaliste artistique à la radio et à la télévision de la CBC et animatrice de l’émission radiophonique Good Morning Toronto sur JAZZ.FM91, elle s’est consacrée à l’exploration de la diversité des arts, à la grande communication narrative et à la découverte de talents émergents. Au cours de ses 10 années à la CBC, elle a assuré l’animation d’une variété d’émissions radiophoniques, notamment Big City, Small World, Canada Live et Radio 2 Top 20, en plus de servir de chroniqueuse à l’émission Metro Morning et de collaboratrice de cbcmusic.ca et de la télévision de la CBC.

« Je suis très fière d’annoncer la composition de cette équipe de talent au sein de laquelle l’industrie musicale ontarienne et le milieu de l’éducation musicale convergeront et s’uniront pour procurer une expérience nouvelle et emballante aux élèves ontariens. Je remercie sincèrement Helen, Ian, Joe, Kristy, Laura Lee, Vanessa et Garvia d’offrir bénévolement leur temps et leur expérience professionnelle afin d’assurer le succès du programme. » – Sarah Hashem, directrice générale, Programme musical des trois R

Le Programme musical des trois R met l’accent sur la consolidation de l’éducation musicale dans les collectivités sous-desservies, les groupes particulièrement à risque, les populations autochtones et d’autres groupes sous-représentés.

Pour en savoir plus sur le Programme musical des trois R, sur les prochaines cueillettes communautaires d'instruments de musique et sur la façon dont votre école peut présenter une demande de don d'instruments, suivez Music Canada vous aime sur Facebook.