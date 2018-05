Music Canada et le gouvernement de l’Ontario se donnent la main pour améliorer l’accès à l’éducation musicale

Toronto, le 2 mai 2018 : Grâce à la création d’un nouveau programme dont l’annonce a été faite aujourd’hui, Music Canada et le gouvernement de l’Ontario se donnent les moyens d’enrichir l’inventaire d’instruments de musique et l’accès à une éducation musicale de qualité dans les écoles financées par des fonds publics de l’Ontario en leur fournissant des instruments de musique remis en état et recyclés. Le programme a été rendu possible par un investissement de 3 millions $ du gouvernement de l’Ontario échelonné sur trois ans.

L’honorable Indira Naidoo-Harris, ministre ontarienne de l’Éducation, et Amy Terrill, vice-présidente directrice de Music Canada, ont annoncé la nouvelle aujourd’hui à la St. Joseph’s College School de Toronto.

« L’étude de la musique et des arts permet de vivre des expériences d’apprentissage créatives et enrichissantes ”, a souligné la ministre Naidoo-Harris. « Ce programme innovant aide les étudiants à grandir et à éprouver un sentiment de bien-être accru. Nous sommes heureux de collaborer avec Music Canada à cet important engagement qui soutient l’éducation musicale et donne aux étudiants de nouvelles opportunités d’exploration. »

« L’éducation musicale produit tout un arsenal d’avantages en préparant les jeunes à leur future carrière, et ce, non seulement dans le domaine musical, mais aussi dans n’importe quelle profession exigeant de la créativité et une capacité à résoudre des problèmes », a affirmé Mme Terrill. « La disponibilité d’instruments de musique de premier ordre peut faire tomber un obstacle de plus sur le parcours des jeunes étudiants en musique indépendamment de l’endroit où ils vivent et de leur situation économique. »

Le Programme musical des trois R/The Three R’s Music Program mettra davantage d’instruments de musique dans les salles de classe de partout dans la province grâce à un programme qui se déclinera en trois volets : récupérer les instruments endommagés des écoles ontariennes ou de nos collectivités, les restaurer pour les remettre en bon état de fonctionnement et les réaffecter à une école où les jeunes pourront en profiter.

Music Canada collaborera avec de nombreuses organisations pour faciliter le succès de ce programme, notamment MusiComte, ArtsCan Circle, la Coalition pour l’Éducation en Musique au Canada et les artistes d’une industrie musicale ontarienne en plein essor. Des parties prenantes du Service des incendies de l’Ontario, y compris le Bureau du commissaire des incendies et l’Ontario Professional Firefighters Association (OPFFA), ont également offert de fournir un soutien et des services d’extension aux écoles de l’ensemble des régions géographiques de l’Ontario.

Autres réactions :

« L’Ontario Music Educators’ Association est très heureuse d’apprendre qu’un financement sera disponible en soutien de la réparation d’instruments de musique dans les écoles ontariennes. L’histoire et le patrimoine des programmes de musique remontent à de nombreuses années dans notre province, et puisque nos instruments sont abondamment utilisés, il faut les entretenir régulièrement afin qu’ils puissent servir plus tard à d’autres étudiants. Lorsque les mêmes instruments vieillissent et continuent à être utilisés, des réparations s’imposent pour remplacer des coussinets, des ressorts et des cordes, rajuster ou remplacer des manches et des chevalets de guitare, etc. Nous accueillons favorablement ce partenariat avec Music Canada et avons hâte d’annoncer la bonne nouvelle à nos membres. » – Tony Leong, président, Ontario Music Educators’ Association

« Les plus belles musiques et les meilleures œuvres d’art sont le fruit de l’expérience et d’une écoute attentive, et cette généreuse initiative permettra enfin à nos compatriotes d’entendre ces collectivités. Ces communautés renferment tellement de voix créatives puissantes, et il faut qu’elles se fassent entendre. » – Mike Stevens, fondateur, ArtsCan Circle

« La Coalition pour l’Éducation en Musique au Canada est heureuse de s’associer à Music Canada dans le cadre de cette initiative. Nous nous représentons le Canada comme un pays où la vie de tous les enfants est enrichie par un programme de musique de qualité et où leur participation active à des activités musicales est appréciée et encouragée grâce à l’existence de ressources suffisantes au niveau communautaire. La remise en état des instruments de musique des écoles ontariennes est un immense pas en avant dans l’accomplissement de cet objectif. » – Rob Barg, trésorier, Coalition pour l’Éducation en Musique au Canada

« MusiCompte est fier de son partenariat avec Music Canada dans le cadre du Programme musical des trois R afin d’aider à assurer que les jeunes aient accès à des instruments de qualité et à une éducation musicale à l’école. » – Kristy Fletcher, directrice générale, MusiCompte.

À propos de Music Canada

Music Canada est une association professionnelle à but non lucratif qui représente les grandes maisons de disques au Canada, notamment Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada et Warner Music Canada. Music Canada collabore également avec de nombreux chefs de file de l’industrie musicale indépendante – étiquettes et distributeurs de disques, studios d’enregistrement, promoteurs de concerts, gérants et artistes – pour assurer la promotion et le développement du secteur de la musique.