Schools across Ontario invited to apply for support for musical instrument programs

October 24, 2018, Toronto: Publicly funded schools across Ontario are now invited to submit expressions of interest to The Three Rs Music Program for musical instrument repair grants of up to $2,500, and requests for refurbished instruments. The Three Rs Music Program Portal provides a one-stop location to facilitate requests and applications.

Administered by Music Canada’s new national affiliated non-profit, Music Canada Cares, The Three Rs Music Program aims to provide equitable access to quality music education by increasing the inventory of musical instruments in Ontario’s publicly funded schools, increasing public engagement in support of music education, and connecting students’ learning experience to various aspects of Canada’s dynamic music industry.

Qualified applicants to The Three Rs Music Program must:

● Be part of the English or French public or Catholic school systems in Ontario

● Currently employ a music teacher

● Have a demonstrated need for instrument repair

● Have the school Principal’s approval to submit an application

Through the portal, schools can identify what type of refurbished instruments are most needed for their program and enter up to 20 instruments in their possession requiring repair. They can also enter local repair shop information where the repairs are to be done in their community.

“We’re pleased to announce that our portal is accessible, bilingual and user-friendly,” says Sarah Hashem, Managing Director of The Three Rs Music Program. “We want to make a big impact for music education in the province in a short period of time, so we’re encouraging schools and educators across the province to seize this opportunity and apply early.”

Requests through the portal can be submitted until November 18, 2018. In addition to repair grants, The Three Rs Music Program conducts community instrument drives to collect gently-used instruments from Ontario communities. After a successful inaugural drive in Lindsay, the program is now accepting donations in the Greater Toronto Area.

About Music Canada Cares

Music Canada Cares is non-profit organization focused on highlighting the extraordinary benefits of music to society. We are dedicated to advancing the quality and effectiveness of music education in the public-school system, engaging the public in support of music education, and celebrating the value of music and those who create it. Music Canada Cares is an affiliate of Music Canada.

About The 3 Rs Music Program

The Three Rs Music Program—rescuing instruments, restoring them to a fully functional condition and reuniting them with students—is advancing the effectiveness of publicly funded music education programs across Ontario through musical instrument refurbishment, community appeals, and artist connections. Using a community-driven approach, we will be ensuring more students have access to the developmental, cognitive, and social benefits of music.

About Music Canada

Music Canada is a non-profit trade organization that represents the major record companies in Canada: Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada and Warner Music Canada. Music Canada also works with some of the leading independent record labels and distributors, recording studios, live music venues, concert promoters, managers and artists in the promotion and development of the music cluster. For more on Music Canada, please visit www.musiccanada.com

Les écoles publiques ontariennes invitées à s’inscrire à des programmes d’aide centrés sur les instruments de musique

Toronto, 24 octobre 2018 : Les écoles financées par des fonds publics de l’Ontario sont invitées à présenter au Programme musical des trois R une déclaration d’intérêt concernant la possibilité de lui soumettre soit une demande de bourse de réparation d’instruments de musique d’une valeur de jusqu’à 2 500 $, soit une demande de don d’instruments remis à neuf. Le portail du Programme musical des trois R est le guichet unique où les écoles peuvent faire leurs demandes et s’inscrire.

Administré par Musique Canada vous aime , un nouvel organisme sans but lucratif national affilié à Music Canada, le Programme musical des trois R vise à fournir un accès équitable à l’éducation musicale en Ontario en enrichissant l’inventaire d’instruments de musique des écoles financées par des fonds publics de la province, en amenant le public à s’impliquer davantage dans le soutien de l’éducation musicale et en établissant un trait d’union entre l’expérience d’apprentissage des élèves et différents aspects de l’industrie musicale dynamique du Canada.

Pour être admissible au Programme musical des trois R, l’école doit :

faire partie du système scolaire francophone, anglophone, publique ou catholique de l’Ontario;

avoir un professeur ou une professeure de musique à son emploi actuellement;

avoir manifestement besoin de faire réparer des instruments de musique;

être autorisée par son directeur ou sa directrice à présenter une demande.

En se rendant sur le portail, l’école peut déterminer le type d’instruments remis à neuf dont elle a le plus besoin pour son programme de musique et inscrire jusqu’à 20 instruments en sa possession qui ont besoin de réparation. L’école peut également fournir les coordonnées d’un atelier de réparation local si les réparations doivent se faire sur place.

« Nous sommes heureux d’annoncer que notre site est accessible, bilingue et convivial », a déclaré Sarah Hashem, directrice générale du Programme musical des trois R. « Nous tenons à avoir un profond impact sur l’éducation musicale dans la province à brève échéance, et nous encourageons donc les écoles et les éducateurs et éducatrices de partout en Ontario à profiter de cette chance et à s’inscrire sans tarder. »

Les écoles ont jusqu’au 18 novembre 2018 pour s’inscrire sur le portail du Programme musical des trois R. En plus d’accorder des bourses de réparation d’instruments, le PM3R organise régulièrement des collectes d’instruments usagés à travers la province. La première collecte , qui a eu lieu à Lindsay, a remporté un vif succès, et l’équipe accepte actuellement des dons d’instruments dans le Grand Toronto.

À propos de Musique Canada vous aime

Musique Canada vous aime est un organisme sans but lucratif voué à la promotion des bienfaits exceptionnels de la musique pour la société. Nous avons à cœur d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation musicale dans le système scolaire public, d’encourager le public à soutenir l’éducation musicale et de célébrer la valeur de la musique et de ceux et celles qui la créent. Musique Canada vous aime est une filiale de Music Canada.

À propos du Programme musical des trois R

Le Programme musical des trois R – récupérer les instruments, les restaurer pour les remettre en bon état de fonctionnement et les réaffecter à des élèves – ajoute à l’efficacité des programmes d’éducation des écoles financées par des fonds publics de l’Ontario grâce à la remise en état d’instruments de musique, au lancement d’appels de fonds dans la collectivité et à la complicité des artistes. Dans une démarche centrée sur la collectivité, nous verrons à ce qu’un plus grand nombre d’élèves aient accès aux bienfaits développementaux, cognitifs et sociaux de la musique.