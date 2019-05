Music Canada and CONNECT Music Licensing launch National Artist Entrepreneur Survey

Music Canada and CONNECT Music Licensing invite artists to share their insights and experiences in a new national survey that focuses on artists’ business needs in an ever-changing music economy.

The two Canadian music organizations have partnered to conduct research in response to changing trends in the music ecosystem in which artists increasingly operate as business owners, often referred to as “artist-preneurs.” The project kicked off earlier this spring with an environmental scan conducted through a series of focus groups with artists and industry leaders.

Survey findings will be used to guide the design and delivery of a pilot artist entrepreneur program later this year.

Canadian artist entrepreneurs at any stage of their career are invited to complete this short survey which is available in both official languages, until June 21, 2019. Participants will be able to opt in for a chance to win a Long & McQuade gift card valued at $25.

Click here to complete the survey

For any inquiries, please contact Sarah Hashem, VP Strategic Initiatives at Music Canada, at shashem@musiccanada.com.

*******

Music Canada et CONNECT Music Licensing lancent une étude de marché nationale pour les artistes entrepreneurs

Music Canada et CONNECT Music Licensing invitent les artistes à partager leurs points de vue et leurs expériences dans le cadre d’un nouveau sondage national axé sur les besoins commerciaux des artistes dans une économie musicale en évolution constante.

Les deux organisations musicales canadiennes se sont associées pour mener des recherches en réponse aux tendances changeantes de l’écosystème musical dans lequel les artistes fonctionnent de plus en plus en tant que propriétaires d’entreprises. Le projet a démarré plus tôt ce printemps avec une analyse de l’environnement réalisée grâce à la tenue d’une série de groupes de discussion avec des artistes et des leaders de l’industrie.

Les résultats du sondage serviront à orienter la conception et la réalisation d’un programme pilote d’artistes entrepreneurs plus tard cette année.

Où qu’ils en soient dans leur carrière, les artistes canadiens sont invités à remplir ce court sondage qui sera disponible dans les deux langues officielles jusqu’au 21 juin 2019. Les participants pourront s’inscrire pour courir la chance de gagner une carte-cadeau Long & McQuade d’une valeur de 25 $.

Remplir le sondage

Pour toute question, veuillez contacter Sarah Hashem, vice-présidente, Initiatives stratégiques, à Music Canada, au shashem@musiccanada.com