La musique est de retour sur la colline du Parlement à Ottawa, où on pourra entendre Vincent Vallières et Scott Helman en concert ainsi qu’une allocution spéciale de l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

OTTAWA, le 16 mai 2017 : Music Canada et Québecor, à titre de commanditaires présentateurs, sont enchantés de pouvoir faire vibrer une fois de plus la colline du Parlement au rythme de la musique et des artistes canadiens dans le cadre d’un concert intime qui sera présenté le mardi 16 mai 2017. Également commandité par le Groupe Banque TD et Stingray Digital, le concert Au rythme de la capitale rassemblera les parlementaires, le personnel politique et les médias lors d’une soirée non partisane conçue comme une célébration de la musique canadienne en présence des décideurs les plus importants de la capitale nationale. Dans sa première mouture, cet événement précédemment connu sous le nom de « Soirée de musique de la ministre », a été reconnu par le magazine Maclean’s comme l’un des cinq événements les plus importants aux yeux des acteurs les plus influents d’Ottawa.

Le spectacle, qui aura lieu au Studio du Centre national des Arts (1, rue Elgin), mettra en vedette les artistes Vincent Vallières et Scott Helman et comprendra une prise de parole de l’invitée d’honneur de la soirée, la ministre du Patrimoine canadien, l’honorable Mélanie Joly.

Originaire de Sherbrooke, Vincent Vallières est un incontournable de la scène musicale québécoise. Sortie en 2009, Le Monde tourne fort, a été certifié platine et le succès On va s’aimer encore est devenu un grand classique. Trois ans après la parution de Fabriquer l’aube, album certifié or, Vincent Vallières présentait en mars dernier son septième disque, Le temps des vivants, dont le premier extrait « Bad Luck » trône présentement au sommet des palmarès radio.

Dans le sillage du succès remarquable de son premier EP, Augusta (2014), qui renferme l’immense succès « Bungalow », certifié platine, Scott Helman vient de lancer son premier album complet, Hôtel de Ville, chez Warner Music Canada, et fait actuellement la promotion du premier extrait, « Kinda Complicated », en tournée.

Chaque vedette présentera une prestation de 45 minutes et le tout sera suivi d’une réception au Centre national des Arts sur des rythmes sélectionnés par DJ del Pilar.

« Je suis tellement heureuse que nous puissions ramener cette célébration musicale intime sur la colline du Parlement dans une présentation complètement nouvelle », a déclaré Amy Terrill, vice-présidente principale de Music Canada. « La musique est un aspect essentiel de l’identité nationale du Canada, et elle joue un rôle important dans l’économie. Le concert Au rythme de la capitale est une façon fantastique de souligner la valeur de la musique et l’importance des créateurs et créatrices de musique du Canada. »

« C’est un honneur et un plaisir pour Québecor de contribuer à créer un moment d’échange privilégié entre les artistes, les politiciens et les gens de l’industrie, et surtout, de mieux faire connaître nos remarquables talents musicaux aux parlementaires et aux autres décideurs de la capitale », souligne J.Serge Sasseville, vice-président principal, Affaires corporatives et institutionnelles de Québecor.

Au rythme de la capitale est un événement sur invitation seulement. Pour plus d’informations ou pour confirmer votre présence, rendez-vous sur www.aurythmedelacapitale.ca.

