Polaris Music Prize and Music Canada announce the return of the Polaris Community Development Program

September 10, 2019, Toronto: Polaris Music Prize and Music Canada have announced the return of the Polaris Community Development Program. Launched in 2018, the program partners with Canadian not-for-profit music organizations each year to support and develop the music community by eliminating barriers to access for engaged music creators, entrepreneurs and change makers.

The 2019 participants are made up of not-for-profit organizations that help improve equity and representation within the music community through their programming.

Each participating organization will receive tickets to the Polaris Music Prize Gala to distribute to individuals who directly impact or participate in the organization’s music programming, courtesy of Music Canada. The program also includes opportunities for participants to take a behind-the-scenes look at the Gala production and connect with Polaris staff, media, and other community members pre-event.

“Through our partnership with Music Canada, the Community Development Program helps ensure that the community organizations that help develop artists can attend the Gala, and build further connections within the industry,” says Steve Jordan, Founder and Executive Director of the Polaris Music Prize. “Several Polaris nominated artists have taken part in these organizations, so making sure they are represented at the Gala is important to us.”

“Music Canada is proud to support the Polaris Community Development Program, which helps build connections between artist entrepreneurs and other change makers in the creative sphere,” says Sarah Hashem, Music Canada’s Vice President, Strategic Initiatives. “Inviting community not-for-profit organizations to attend and meet industry peers in a welcoming environment is part of our commitment to improving equitable practices within the music sector.”

Participating organizations in the 2019 Community Development Program include:

Honey Jam

The Indigenous Music Alliance

The Indigenous Performing Arts Alliance

Lula World

Manifesto

Native Women in the Arts

The Remix Project

SoundCheck Youth

U for Change

Urban Arts

The 2019 Polaris Music Prize Gala takes place on Monday, September 16th at The Carlu in Toronto. Canadian non-profits interested in participating in the 2020 Community Development Program are encouraged to contact Claire Dagenais at claire.dagenais@polarismusicprize.ca.

For more information:

Quentin Burgess, Music Canada

qburgess@musiccanada.com

+1 (647) 981-8410

About Polaris Music Prize

Polaris Music Prize Inc. is a not-for-profit organization that annually honours and rewards artists who produce Canadian music albums of distinction. A select panel of music critics then judge and award the Prize without regard to musical genre or commercial popularity. For more on the Polaris Music Prize, please visit www.polarismusicprize.ca.

About Music Canada

Music Canada is a non-profit trade organization that represents the major record companies in Canada: Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada and Warner Music Canada. Music Canada also works with some of the leading independent record labels and distributors, recording studios, live music venues, concert promoters, managers and artists in the promotion and development of the music cluster. For more on Music Canada, please visit www.musiccanada.com.

Le Prix de musique Polaris et Music Canada annoncent le retour du Programme de développement de la communauté

10 septembre 2019, Toronto : Le Prix de musique Polaris et Music Canada annoncent le retour du Programme de développement de la communauté Polaris. Lancé en 2018, ce programme s’associe chaque année avec des organismes musicaux canadiens sans but lucratif pour appuyer et favoriser le développement de la communauté musicale en éliminant les obstacles auxquels font face les créateurs de musique engagés, les entrepreneurs et les artisans du changement.

Les participants de 2019 sont tous des organismes sans but lucratif qui contribuent à l’amélioration de l’équité et de la représentation au sein de la communauté musicale par le biais de la programmation.

Chaque organisation participante recevra des billets offerts par Music Canada pour le Gala du Prix de musique Polaris qu’elle distribuera à des personnes qui ont un impact direct ou participent activement à la programmation musicale de leur organisation. Le programme comporte également la possibilité, pour les participants, de découvrir les coulisses de la production du Gala et de rencontrer le personnel du Prix de musique Polaris ainsi que des représentants des médias et d’autres membres de la communauté avant l’événement.

« Grâce à notre partenariat avec Music Canada, le Programme de développement de la communauté aide à faire en sorte que les organisations communautaires qui participent au développement d’artistes puissent assister au Gala et établir de nouveaux liens à l’intérieur de l’industrie », souligne Steve Jordan, fondateur et directeur exécutif du Prix de musique Polaris. « Plusieurs finalistes du Prix Polaris ont participé aux travaux de ces organisations, donc il est important pour nous de nous assurer qu’ils soient représentés au Gala. »

« Music Canada est fière d’appuyer le Programme de développement de la communauté Polaris, qui aide à établir des liens entre les artistes-entrepreneurs et d’autres artisans du changement dans la sphère créative », ajoute Sarah Hashem, vice-présidente, initiatives stratégiques, à Music Canada. « Le fait d’inviter les organisations sans but lucratif de la communauté à assister au Gala et à rencontrer leurs pairs de l’industrie dans un environnement accueillant s’inscrit dans notre engagement envers l’amélioration des pratiques équitables au sein du secteur de la musique. »

Les organisations qui participeront au Programme de développement de la communauté 2019 sont notamment :

Honey Jam

The Indigenous Music Alliance

The Indigenous Performing Arts Alliance

Lula World

Manifesto

Native Women in the Arts

The Remix Project

SoundCheck Youth

U for Change

Urban Arts

Le Gala du Prix de musique Polaris se déroulera le lundi 16 septembre 2019 au Carlu, à Toronto. Les organisations canadiennes sans but lucratif intéressées à participer au Programme de développement de la communauté 2020 sont invitées à communiquer avec Claire Dagenais au claire.dagenais@polarismusicprize.ca.

Pour de plus amples renseignements :

Quentin Burgess, Music Canada

qburgess@musiccanada.com

+1 (647) 981-8410

Au sujet du Prix de musique Polaris

Le Prix de musique Polaris est une organisation à but non lucratif qui honore et récompense annuellement les artistes ayant créé des albums de musique canadiens de renom. Un groupe sélectionné de critiques musicaux jugent et décernent le Prix sans considération pour le genre musical ou la popularité commerciale. Pour plus d’information sur le Prix de Musique Polaris, veuillez vous rendre sur www.prixdemusiquepolaris.ca.



Au sujet de Music Canada

Music Canada est une organisation sans but lucratif qui représente les grandes maisons de disques au Canada : Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada et Warner Music Canada. Music Canada collabore également à la promotion et au développement de la musique canadienne indépendante en collaboration avec certains des principaux acteurs de l’industrie de la musique au Canada : étiquettes, distributeurs, studios d’enregistrement, lieux de spectacles, promoteurs de concerts, gérants et artistes. Pour plus d’information sur Music Canada, veuillez vous rendre sur www.musiccanada.com.