Music Canada launches new non-profit organization Music Canada Cares



Toronto, September 7, 2018: Music Canada is pleased to announce the establishment of Music Canada Cares, an affiliated national organization that will lead Music Canada’s corporate social responsibility efforts.

Music Canada Cares is a dedicated non-profit focused on highlighting the extraordinary benefits of music to society. Music Canada Cares will work to promote equitable access to music education, and strive to improve the connection between Canada’s diverse music industry and communities.

“At Music Canada, we’re of the firm belief that Music Can Help,” says Graham Henderson, President and CEO of Music Canada. “It helps build bridges between people and communities, helps people express and process emotions, and helps drive economic activity locally and nationally. I’m thrilled that with the support of our members, Warner Music Canada, Universal Music Canada, and Sony Music Canada, we’re able to launch Music Canada Cares. This new organization will allow us to focus on boosting the social and developmental benefits music delivers, beginning with a source of so much passion, skill, creativity and fun – music education.”

Music Canada Cares’ first initiative is The Three Rs Music Program . The program will improve the inventory of musical instruments in Ontario’s publicly funded schools by rescuing gently used instruments, restoring them to a fully functional condition and reuniting them with students across the province.

“We’re thankful for the overwhelming support we’ve received from our outstanding industry and community partners,” says Sarah Hashem, Managing Director of The Three Rs Music Program. “Giving more young people in Ontario the chance to learn an instrument has wide-ranging benefits. Music education can ignite a career path and life-long passion, and equips students with skills that are transferable to various other fields.”

The Three Rs Music Program will serve both English-language and French-language schools, with the goal of improving access to quality music education for youth across Ontario. The program prioritizes providing instruments to Indigenous, at-risk, and underrepresented communities.

To stay updated with the latest news from Music Canada Cares and The Three Rs Music Program, including information on how to apply for and donate instruments, please follow Music Canada Cares on Facebook.

– 30 –

For more information:

Corey Poole, Music Canada

cpoole@musiccanada.com

+1 (647) 808-7359

About Music Canada

Music Canada is a non-profit trade organization that represents the major record companies in Canada: Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada and Warner Music Canada. Music Canada also works with some of the leading independent record labels and distributors, recording studios, live music venues, concert promoters, managers and artists in the promotion and development of the music cluster. For more on Music Canada, please visit www.musiccanada.com

About Music Canada Cares

Music Canada Cares is an affiliate of Music Canada that is dedicated to promoting and enhancing the societal benefits and value of music and those who create it.

About The 3 Rs Music Program

The Three Rs Music Program- rescuing instruments, restoring them to a fully functional condition and reuniting them with students- is advancing the effectiveness of publicly funded music education programs across Ontario through musical instrument refurbishment, community appeals, and artist connections. Using a community-driven approach, we will be ensuring more students have access to the developmental, cognitive, and social benefits of music.

*******

Music Canada lance la nouvelle organisation à but non lucratif Music Canada vous aime

Music Canada a le plaisir d’annoncer l’établissement de Music Canada vous aime, une organisation nationale affiliée à laquelle sera confiée la direction des efforts de Music Canada dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

Music Canada vous aime est une organisation à but non lucratif vouée à faire connaître les bienfaits exceptionnels de la musique pour la société. Music Canada vous aime œuvrera à la promotion d’un accès équitable à l’éducation musicale et s’efforcera de resserrer les liens au sein de la grande mosaïque de nos industries musicales et de nos communautés.

« Chez Music Canada, nous sommes fermement convaincus que la musique peut aider », affirme Graham Henderson, président et chef de la direction de Music Canada. « Elle aide à construire des ponts entre les gens et les communautés, elle aide les gens à exprimer et à gérer leurs émotions, et elle alimente l’activité économique aux plans local et national. Je suis extrêmement heureux d’annoncer que, grâce au soutien de nos membres – Warner Music Canada, Universal Music Canada et Sony Music Canada – nous lançons aujourd’hui l’organisation à but non lucratif Music Canada vous aime. Cette nouvelle organisation nous permettra de concentrer nos efforts sur la stimulation des bienfaits sociaux et développementaux offerts par la musique, et ce, en commençant par la source de tant de passion, tant de compétence, tant de créativité et tant de plaisir – l’éducation musicale. »

La première initiative de Music Canada vous aime est le Programme musical des trois R . Ce programme contribuera à l’enrichissement de l’inventaire d’instruments de musique dans les écoles financées par des fonds publics de l’Ontario en récupérant des instruments de musique légèrement usagés, en les restaurant pour les remettre en bon état de fonctionnement et en les réaffectant à des étudiants et des étudiantes à travers la province.

« Nous sommes reconnaissants des immenses appuis que nous avons reçus de nos remarquables partenaires de l’industrie et de la collectivité », a souligné Sarah Hashem, directrice générale du Programme musical des trois R. « Le fait de donner à un plus grand nombre de jeunes Ontariens et Ontariennes la chance d’apprendre à jouer d’un instrument a une multitude d’effets positifs. L’apprentissage de la musique peut déboucher sur une carrière musicale et sur une passion de toute une vie, et il procure aux étudiants des compétences qui leur serviront dans de nombreux autres domaines. »

Le Programme musical des trois R sera accessible aux écoles francophones et anglophones de l’Ontario afin d’offrir un accès à une éducation musicale de qualité aux jeunes de toutes les régions de la province. Le programme privilégie le don d’instruments aux communautés autochtones, à risque ou sous-représentées.

Pour recevoir les dernières nouvelles de Music Canada vous aime et du Programme musical des trois R, y compris des renseignements sur la façon de vous inscrire pour faire un don d’instrument, suivez Music Canada vous aime sur Facebook.



– 30 –



Pour de plus amples renseignements :

Corey Poole, Music Canada

cpoole@musiccanada.com

+1 (647) 808-7359



À propos de Music Canada

Music Canada est une association professionnelle à but non lucratif qui représente les grandes maisons de disques au Canada, notamment Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada et Warner Music Canada. Music Canada collabore également avec de nombreux chefs de file de l’industrie musicale indépendante – étiquettes et distributeurs de disques, studios d’enregistrement, lieux de spectacles, promoteurs de concerts, gérants et artistes – pour assurer la promotion et le développement du secteur de la musique. Pour en savoir plus sur Music Canada, veuillez vous rendre sur www.musiccanada.com

À propos de Music Canada vous aime

Music Canada vous aime est une filiale de Music Canada vouée à la promotion et à l’enrichissement des bienfaits de la musique pour la société et de la valeur qu’elle représente pour ceux et celles qui la créent.

À propos du Programme musical des trois R

Le Programme musical des trois R – récupérer les instruments, les restaurer pour les remettre en bon état de fonctionnement et les réaffecter à des étudiants et des étudiantes – ajoute à l’efficacité des programmes d’éducation des écoles financées par des fonds publics de l’Ontario grâce à la remise en état d’instruments de musique, au lancement d’appels de fonds dans la collectivité et à la complicité des artistes. Dans une démarche centrée sur la collectivité, nous verrons à ce qu’un plus grand nombre d’étudiants et d’étudiantes aient accès aux bienfaits développementaux, cognitifs et sociaux de la musique.